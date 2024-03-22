ABB Başkan Adayı Altınok'tan Mansur Yavaş'a tepki! Sözlerini tutmuyor

Altınok, seçim çalışmaları kapsamında partisinin Yenimahalle ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

Burada konuşan Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği sözleri tutmadığını ileri sürdü.

Ankara'nın yavaşlamaya tahammülü kalmadığını söyleyen Altınok, başkentte trafiğin, ulaşımın ve su fiyatlarının büyük bir problem olduğunu kaydetti.

Altınok, seçilmesinin durumunda yapacaklarını anlatarak, "Su fiyatlarını yüzde elli indireceğiz. Emeklilerimize ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. Binen emeklimizin parasını tabii ki minibüs ve otobüs esnafımıza tıkır tıkır ödeyeceğiz. 18 yaş ve üniversite öğrencilerimize de ulaşımı ücretsiz yapıyoruz." dedi.

Emeklilere 15 Nisan'da 5 bin lira vereceklerinin altını çizen Altınok, şöyle konuştu:

"400 lira et parası yerine, 2 bin 500 lirayı 15 Nisan'da hesaplarına yatıracağız. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, isteyen çocuğuna botunu alsın, montunu alsın, lokantada yemek yesin, berberde tıraş olsun, kuruyemişçiden istersen kuru yemişini alsın. Doğal gaz desteğini de 500 liradan 1000 liraya çıkartacağız."

"ANKARA'NIN ARTIK SÖNMEYE TAHAMMÜLÜ, MECALİ KALMAMIŞTIR"

Turgut Altınok, tarımda da ciddi desteklerin olacağını belirterek, başkentte suyu ve yolu olmayan köyün kalmayacağını bildirdi.

Seçilmesi halinde 10 organize sanayi bölgesi yapılacağını aktaran Altınok, Ankara'da işsizliğin artık bir problem olmayacağını dile getirdi.

Kentsel dönüşümü hızla devreye alacaklarını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Bakınız Yavaş, var olan teleferiği de çalıştıramıyor. Yani var olan teleferiği 5 yıldır gördünüz çalıştıramadılar, iki aydır kapalı. Ben geldikten sonra onlar da düzelecek. Ama onlar sözünde durmadı. Bizim sözümüz Yavaş'ın sözüne benzemez. O zaten söylediği hiçbir şeyi yapmamış. Altınok'un özü bir, sözü birdir. Herkes evine, yuvasına inşallah kısa sürede kavuşacak. 31 Mart'ta yalan anketleri ters köşe yapacağız mı? Sahte anketleri paralı anketleri yalanları, iftiraları ters köşe yapacağız mı? İnanıyorum ki Ankara oyunu hizmetten yana, gelecekten yana ve eserlerden yana kullanacaktır. Yavaş ile 5 yılı sönen Ankara'nın artık sönmeye tahammülü, mecali kalmamıştır."

