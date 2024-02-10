ABB Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankaralı hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracağız

Turgut Altınok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte, 'Ankara-Kahramankazan Yolu ve Veterinerlik, Bitik, İmrendi Kavşakları' açılış törenine katıldı. Buradan konuşan Altınok, "Yol medeniyet demektir. Yol hayat demektir, su gibi. Yol aynı zamanda can demektir. Ankara'mızdan Kızılcahamam, batıya giden bu yolumuzun viyadükleri Kazan'ımıza, Ankara'mıza ve bu yoldan seyahat edecek herkese hayırlı olsun. Ankara'da hizmetler hükümetimiz tarafından devam ediyor. Hiçbir siyasi hesap ya da engelleme olmadan 'burada farklı bir belediye başkanı var, hadi bunu yapmayalım' değil, tam aksine Ankaralı hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak, ulaşımını kolaylaştıracak hizmetleri hükumetimiz yapmaya devam ediyor. Tabii Ankara'da yapılacak çok iş var. Ciddi bir trafik problemi var Ankara'mızda. Ciddi bir ulaşım problemi var Ankara'mızda. Yani, İstanbul yolunu hükümetimiz rahatlattı. Kahramankazan'ı rahatlattı. Saray'ı rahatlattı. Tabii bir taraftan burası da Ankara'mızın hızlı gelişen yatırım bölgesi, sanayi bölgesi" diye konuştu.

'BU PROJELER ÇOK ÖNEMLİ'

Altınok, yeni yapacakları organize sanayi bölgesi projeleriyle başkent ekonomisine ciddi katkı sağlayacaklarını belirterek, "Ama bu katkılar sağlanırken yol önemli tabii ki. Ulaşım önemli. Hanım Kızılcahamamlı. Bayramlarda geliyoruz. Bu kavşaklarda 15 dakika, 20 dakika bekliyorduk Saray kavşağında. Bazen yarım saat bekleniyordu. Şimdi insanlarımızın rahat seyahat edebilmesi için yapılan bu kavşaklar trafikte zamanı azalttı, zamanı kısalttı. Bir taraftan boşa giden yakıt, akaryakıt; bunları dolarla dövizle alıyoruz. Hem yeşil çevre ve temiz bir hava için bu yatırımlar, bu projeler çok önemli. Emeği geçen, bu muhteşem eserin Ankara'mıza kazandırılmasında, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımıza, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese tabii ki emekçi kardeşlerimize, işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.