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  • ABB Başkan Adayı Turgut Altınok anket açıklaması: Rehavete kapılmayacağız
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ABB Başkan Adayı Turgut Altınok anket açıklaması: Rehavete kapılmayacağız

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, 'Gerçek anketlerde Altınok önde. Buna rağmen rehavete kapılmadan işimizi şansa bırakmayacağız' dedi.

DHA8 Şubat 2024 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
ABB Başkan Adayı Turgut Altınok anket açıklaması: Rehavete kapılmayacağız
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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Bala ilçesinde esnafı ziyaret etti. Altınok daha sonra Bala Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Atatürk Parkı ve AK Parti Bala Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Seçim Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Altınok, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı hizmetleri ilçe belediyelerinin yaptığını söyleyerek, "Büyükşehir Belediyesi bir tane yüzme havuzu yapmadı, gençlere yönelik hiçbir hizmeti yoktur. İlçe belediyelerimiz destan yazmış, kentsel dönüşüm bile yapmış. Sen ne yapmışsın? Bala'da kentsel dönüşümün ikinci etabı da başlıyor inşallah. Konut fiyatlarının en çok arttığı yer Bala; bunu biliyor musunuz? Neden? Hizmetlerden dolayı. Bunları devam ettireceğiz" dedi.

'GERÇEK ANKET SOKAKLARDA'

Altınok, gerçek anketlerin sokaklar olduğunu ve bu anketlerde önde olduklarını ifade ederek, "Nüfus kağıdında 'Ankara' yazacak ama önemli olan gönlünde, yüreğinde; eserlerinle, icraatınla Ankaralı olacaksın. Sahte anketlere inanmayın; gerçek anket burada, sokaklarda. Her gittiğimiz yerde yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Gerçek anketlerde Altınok önde. Buna rağmen rehavete kapılmadan işimizi şansa bırakmayacağız" diye konuştu.

Köylerdeki su abonelikleri konusunda da açıklamalarda bulunan Altınok, "Köylerde su abonelik parası olarak 500 lira alacağız. Su parası köylerimizde kuruş olacak. Ankara'nın, cumhuriyet tarihinde aldığı hizmetin katbekat fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Altınok, açılışların ardından AK Parti ve MHP Bala ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

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