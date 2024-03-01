ABB Başkan adayı Turgut Altınok esnafla bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Toptancı Hali'nde seçim çalışmalarına devam etti.

Turgut Altınok, Yenimahalle ilçesinde bulunan hali ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Altınok'a, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan da eşlik etti.

Altınok ve Aydoğan daha sonra Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneğinde (ASEMKOM) esnafla kahvaltı yaptı.