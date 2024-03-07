Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok aHaber yayınına konuk oldu.

Altınok'un açıklamaları şöyle:

"ANKETLERDE 3-4 PUAN ÖNDEYİZ"

Ankaralının iradesi seçim bitmeden bitti demek Ankaralıya saygısızlık olur. Biz yıllardır siyasetin içindeyiz, her gün sokaklardayım. Ankara'nın nabzını 2 yer belirler. Biri Ulus diğeri Kızılay. Ankara'nın yüzde 70'i her gün buraya gelir. İnsanlar buraya işleri için ya da alışveriş için gelir. Ulus anketimizde yüzde 50 fark var. Burada yapılan bütün anketlerde yüzde 50'i önceyiz. Kızılay'daki anketlerde yine öndeyiz. Dolayısıyla sokak sandığın göstergesidir.

Hacı Bayram'dan çıktım Ulus'taki hale 3 saate gidebildim. Burada 5 dakikalık yolu bu kadar sürede gidebildim. İnsanlar bizimle beraber ve oylarının gönüllerinin bizle olduğunu söylüyor. Vatandaşlarımız bizimle sürekli fotoğraf çektirip dualarını ettiler. Burası Ankara'nın hem kalbi hem merkezidir. Ankara'nın yüzde 70'ini burası temsil eder. Her ilçeden buraya bizim insanlarımız geliyor. Sokak anketleri Altınok diyor. Şu anda elimizde son 2 anket var. Anketlerin birinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz. Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil geleceğini yönetir.

"ANKARA'YI METRO AĞLARIYLA ÖRECEĞİZ"

Göreve gelir gelmez ilk olarak Ankara'nın trafiğini çözeceğiz. Büyükşehirlerde trafiği azaltmanın en iyi yolu metrodur. Ankara'yı metrolarla donatacağız. 3-4 yılda Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğiz. Metroların yanında otoparklar yapacağız. Toplu taşımayı yer altına indirerek sorunu çözeceğiz. Burası Türkiye'nin başkenti burası sıradan bir il değil. Ankara'da her gün işe gidenler trafikteki durumunu bir gözden geçirsin. eğer biz kredi vermeseydik 400 araç aldı otobüs filoları eskidi.

"EMEKLİLERE 5 BİN LİRA ÖDEYECEĞİZ"

Emeklilerimizin hayatnı kolaylaştıracağız, ciddi destek olacağız. Sosyal refah desteği alan emeklimize bin değil 5 bin lira vereceğiz. Alzheimer köyü kuracağız. Yaşlı bakım merkezine ihtiyacımız var

20 BİN ÖĞRENCİYE BURS İMKANI

Hem yaşlılar hem de gençlerimiz için projelerimiz var. Gençlere ulaşımı ücretsiz yapacağız 18 yaş ve üzeri gençlerimize... Özel halk otobüsü ya da minibüse bindiğinde gençlerimizin ulaşım ücretini biz karşılayacağız. 20 bin öğrencimize burs vereceğiz. Gençlik merkezleri kütüphaneler yapacağız. 10 bin öğrencimize yurt, evde kalmak isteyen öğrencilerimize bin TL kira desteği ödeyeceğiz. 400 bin öğrenciye süt ve kahvaltı desteği yapacağız. Kantin kart vereceğiz öğrencilerimiz böylece istediklerini alabilecekler.

"EN KÜÇÜK DEPREMDE ANKARA'DA BİRÇOK EV YIKILIR"

Ankaralıya yardımları azalttılar. Belediye bütçesi yardım payını yüzde 8'den yüzde 4'e düzelttiler. Ankara'da binlerce binanın kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Küçük bir depremde Ankara'da birçok ev yıkılır çünkü bu binalar artık eskidi. Vatandaşımızdan da çok talep var.

"SOKAK KÖPEKLERİ CİDDİ TEHDİT HALİNE GELDİ"

Başı boş sokak hayvanları için çözüm hazır. Çözerse Altınok çözer. Şöyle de bir yanlış anlaşılma var. Sokaklardaki bu köpekler donuyor soğukta. Birisi merhamet eder yiyecek verirse ancak öyle besleniyor. Ciddi bir tehdit haline geldi. Gezdiğim her yerde böyle bir talep geldi. Yaşam alanımız var burada köpeklerimizin bakımı aşısı yapılıyor. Bu hayvanlarımıza doğal konforlu bir yaşam alanı sunacağız.