ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan Ankaralılara çifte müjde

Altınok, Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, önceden gecekondu tarzı yerleşmenin yoğun bulunduğu Keçiören'in çalışmalar sonucu şu anki durumuna getirildiğini anlattı.

Keçiören'de 18 Mart'ta Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapacaklarını aktaran Altınok, başkentin altyapı ve ulaşım sorunları bulunduğunu, en önemli meselelerinden birinin de kanal problemi olduğunu dile getirdi.



Ankara'da su fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu ifade eden Altınok, "31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. Emekli vatandaşlara dolmuş dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız." diye konuştu.

Seçilmesi halinde üniversite öğrencilerinin de toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabileceğini dile getiren Altınok, "Ayrıca elektrikli otobüsler alacağız, EGO'nun giderlerini üçte bire düşüreceğiz. Belediye zarar etmeyecek, kar edecek." ifadelerini kullandı.