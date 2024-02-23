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Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan ''Türk Tarih Yolu'' müjdesi

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet eden Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 'Hıdırlık Tepe, Hacı Bayram, kale, Samanpazarı, Atpazarı, İtfaiye Meydanı'nda 'Türk Tarih Yolu' projemiz var. Burası Ulus'u canlandıracak. Ankara'ya yerli ve yabancı turist çekecek.' dedi.

AA23 Şubat 2024 Cuma 16:54 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan ''Türk Tarih Yolu'' müjdesi
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Hıdırlık Tepe, Hacı Bayram, kale, Samanpazarı, Atpazarı, İtfaiye Meydanı'nda 'Türk Tarih Yolu' projemiz var. Burası Ulus'u canlandıracak. Ankara'ya yerli ve yabancı turist çekecek." dedi.

Altınok, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Altınok, halkın kendisini seçmesi durumunda Ankara'nın her sokağı, mahallesi ve köylerinde olacağını dile getirdi.

"Maalesef Ankara iyi yönetilemiyor." diyen Altınok, şöyle konuştu:

"Ankara'mızın trafiği, ulaşımı problem. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetilemiyor, zarar ediyor. Bu zarar Ankara'nın cebinden çıkıyor. Ankara, bunu 5 yıl daha taşıyamaz. Trafik daha çekilmez hale gelir. Şu an otobüslerin bakımını yapamayan, sefere koyamayan bir Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi var. Ankara maalesef büyük bir kasabaya döndü. Ankara, büyükşehir ruhunu kaybediyor."

- "ANKARA'YA YERLİ VE YABANCI TURİST ÇEKECEK"

Turizmi canlandıracak bir projelerinin olduğunu bildiren Altınok, "Hıdırlık Tepe, Ankara'mızın merkezi, kalbi. Burası tarih ve kültürümüzün merkezidir. Maalesef burada tarih ve kültür çürüyor, dökülüyor. Hıdırlık Tepe, Hacı Bayram, kale, Samanpazarı, Atpazarı, İtfaiye Meydanı burada Türk Tarih Yolu projemiz var. Bu projenin hemen hızlı bir şekilde ihalesini yapacağız. Burası Ulus'u canlandıracak. Ankara'ya yerli ve yabancı turist çekecek. Bir taraftan da saklanmış bir tarihi meydana çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

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