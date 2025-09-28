Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki (ABB) vurgun netleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü konser soruşturması kapsamında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren O.C.T., usulsüzlükleri anlattı. 18 yıldır belediyede görev yapan O.C.T.'nin anlattığı astronomik bedellerle yapılan kiralamalar dikkat çekti.

15 milyon TL'ye satın alınabilecek bir ekranın 4 günlük kullanımına 17 milyon TL fatura kesildiği bilgisini veren O.C.T., söz konusu ekran için toplam 51 milyon TL ödendiğini söyledi.

ÖZEL KALEMDE RÜŞVET KAVGASI

Yeni Şafak'ın haberine göre; Şirket sahiplerinin konser kararı alınmadan Kültür İşleri Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt'la bir araya geldiğini ifade eden O.C.T., Özel Kalem'de rüşvet kavgası çıktığını söyledi. Festiva ve Enfest Organizasyon'un ortağı S.Ç.'nin içi dolu çantayla Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'nun odasına girip boş çantayla ayrıldığını belirten O.C.T., bunun ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın arkadaşı Ç.K.'nın kamera kayıtlarını izletmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Olaydan sonra Uzunoğlu'nun Ç.K.'ya saldırdığı, kayıtları izleten güvenlik müdürüne de bağırıp tepki gösterdiği öne sürüldü.

YAVAŞ'I KORUMAK İÇİN YALAN BEYAN

İşte O.C.T.'nin savcılıkla paylaştığı dikkat çeken bilgiler:

* Konser ihaleleri mevzuata aykırı şekilde doğrudan temin yöntemiyle yapıldı. Sanatçılara sözleşme imzalanmadan aylar öncesinden kapora gönderildi. Bu Bozkurt ve yerine gelen Haluk Erdemir'in bilgisi dahilinde gerçekleşti.

* 30-40 milyon TL'lik bir konser 71 milyon TL'ye yapıldı. Bu Yavaş'a iletildi. Yanıtı "Tamam" oldu.

* Müfettişlere verilen beyanda konser kararının ABB Genel Sekreteri S.T. ve yardımcısı F.Ç. tarafından alındığı söylenip, Yavaş ve Uzunoğlu soruşturmadan uzak tutuldu.

ASLAN PAYI İKİ İSME

2021-2024 arasında 234 konser için KDV hariç 759 milyon TL harcandığı, bunun 608 milyon TL'sinin S.Ç. ve O.E.'ye ait şirketlere aktığı belirlendi. Enfest 157,9, Festiva 146,3, Universe Production 155,1, Evren Teknik Grup da 148,6 milyon TL ödeme aldı.

PORTAŞ VE ÇEVRE KORUMA'YA UZANDI

Mesut Özarslan

O.C.T., seçim masraflarının bir kısmının PORTAŞ A.Ş. ve Çevre Koruma Dairesi üzerinden fahiş fiyatlarla verilen ihaleler aracılığıyla karşılandığını öne sürdü. PORTAŞ'ın o dönemki genel müdürü olan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ihaleleri yakın şirketlere verdiğini, yapılmayan işlere imza atan kontrolörler bulunduğunu söyledi. Özarslan'ın seçim döneminde Yavaş'a en yakın isimlerden olduğu, sonra aralarının açıldığını belediye bürokratlarından duyduğunu dile getirdi. O.C.T.'nin verdiği ifadeler kapsamında savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Dosyada PORTAŞ A.Ş. ile Çevre Koruma Dairesi'ne ilişkin yeni iddiaların yer aldığı belirtiliyor.