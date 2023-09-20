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Abbasağa'da ağaç katliamı sürüyor! Sayı 28'e yükseldi

CHP'li Beşiktaş Belediyesi Abbasağa'da ağaç kıyımına devam ediyor. Son günlerde kesilen 24 ağacın ardından geçtiğimiz hafta sonu 4 ağacın daha kesildiği ortaya çıktı.

Sabah20 Eylül 2023 Çarşamba 07:31 - Güncelleme:
Abbasağa'da ağaç katliamı sürüyor! Sayı 28'e yükseldi
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İstanbul Beşiktaş'ta depremde toplanma alanı olarak belirlenen ve oksijen kaynağı sayılan Abbasağa Parkı'nda ağaç kıyımı sürüyor. 4 ay önce yemyeşil çimleri ve ağaçlarla her köşesinde hayat barındıran park, adeta kaderine terk edildi. Son günlerde kesilen 24 ağacın ardından geçtiğimiz hafta sonu 4 ağacın daha kesildiği ortaya çıktı.

Mahalle sakinlerinden İrem Gök çimlerin sulanmadığını, tuvaletlerin bakımsız bırakıldığını, kapılarının çürümeye terk edilip bir kısmının kaldırıldığını belirterek bakıma alınmasını bekledikleri parkta son olarak geçen hafta sonu 4 ağacın daha kesildiğini söyledi.

Gök; kuş cıvıltıları, yemyeşil çimenler ve ağaçlardan geriye, bakımsızlıktan kuruyarak sararmış otlar, kesilmiş irili ufaklı 28 ağaç kökü kaldığını aktardı. Gök, "Besleme, temizlik ve veteriner bakımı düzenli yapılan kediler ve evleri de adeta kendi kaderine terk edildi. Parkın durumunu kamuoyuna aktardıktan sonra belediyeden bir görevli gelerek ağaçların kuruduklarını ve tehlike arz ettiği için kestiklerini söyledi. Bakımsız bırakılmasına cevap veremedi" dedi.

'DAHA ÖNCE CENNET GİBİYDİ'

Sabah'ın haberine göre, Abbasağa Mahallesi'nde 2.5 yıldır yaşayan ABD vatandaşı ressam Gabriel Reeves ise "Burası çok hareketli, yemyeşil ve insanların huzur bulduğu bir parktı. Sabahları spor yapıyor ve köpeğimi gezdiriyordum. Fakat son dönemlerde parkın bütün çimleri ve yeşillikleri bakımsızlıktan kurudu. Her taraf köpek pislikleri ve bakımsız kedi evleri ile doldu. Son aylarda adeta çorak alana çevrildi. Ne güvenlik var ne de bir bakım yapılıyor. Ağaçlar gün geçtikçe azalıyor" şeklinde konuştu

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