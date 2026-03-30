ABB'de konser borsası! Yeni deliller Mansur Yavaş'ı yalanladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) '32 konserde 154 milyon TL' zarar iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı H.A.B. ile organizatör Ü.A. arasındaki WhatsApp yazışmaları dosyaya eklendi.

İddiaya göre Ü.A., ihale süreci dahi yapılmayan konserlerle ilgili fiyat listesi vererek; "Funda Arar 800 artı KDV, Sefo 400 bin, Hande Yener 400 bin, Melike Şahin 200 bin... Özlem Özdil 550 , Zara 800, Ebru Yaşar 1.750, Burcu Güneş 1.000..." diye yazdı. Başka bir yazışmada H.A.B.'nin "8 Ekim için önce bütçe sonra tamam" şeklindeki mesajına organizatör S.Ç.'nin "Tamam Başkanım, hızla bütçe çalışıyoruz ama teknik bütçesi yüksek olacak. Scaff sahne ve İstanbul'dan sistem istiyor..." yanıtını verdiği; H.A.B.'nin "Bütçe önemli ona göre" ifadesini kullandığı görüldü.

SON SÖZ KAHVALTIDA

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Yazışmalar, "Konserlerden ve ödenen ücretlerde dahlim yok" diyen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sözlerini de yalanladı. H.A.B. nin, organizatör S.Ç.'ye "Tamam, Yalın ve Duman. Yarın BAKAP'ta kahvaltıda başkana söyleyeceğim" mesajını gönderdiği; 8 Temmuz 2023'te BAKAP'ta Yavaş'ın da katıldığı kahvaltı organizasyonun yapıldığı tespit edildi.

ORGANİZATÖRDEN 'KAYIRMA' SİTEMİ

İki organizatörün, Mansur Yavaş'ın belirli isimleri kayırdığı yönünde sitem ettiği mesajlar da dosyaya girdi. L.E., WhatsApp'ta "Neden hep güzel işleri onlar alıyor da hep uğraşılan işler, kârı düşük işler bize veriliyor?" diye yazarken; Ü.A. da şu ifadeleri kullandı: "Başkan ağzından düşürmüyor S.Ç. ve O.A.'yı... Kendisi birebir konuşuyor onlarla."

Mansur Yavaş'ın ekibine soruşturma

Özel, Yavaş'ın kuyusunu kazmaya başladı