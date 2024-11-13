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ABB'deki konser skandallarına soruşturma! Savcılık harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlere ilişkin soruşturma başlattı.

13 Kasım 2024 Çarşamba 20:56 - Güncelleme:
ABB'deki konser skandallarına soruşturma! Savcılık harekete geçti
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili ihbarlar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, ihbarları değerlendirme amacıyla Memurların Yargılanması Hakkında Kanun çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na inceleme talimatı verdi.

SUÇ UNSURU VE ŞÜPHELİ TESPİTİ İÇİN MÜZEKKERE YAZILDI

Başsavcılık tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen müzekkerede, konser organizasyonlarıyla ilgili suç unsuru ve şüphelilerin tespit edilmesi istendi. Savcılık, olayın detaylı incelenmesi ve tüm şikayet dilekçelerinin İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesine karar verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRECEK

Savcılık talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, konserlerle ilgili iddiaları müfettişler aracılığıyla inceleyerek kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Hazırlanacak rapor doğrultusunda soruşturmanın ilerleyişine karar verilecek.

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