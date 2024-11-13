Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili ihbarlar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, ihbarları değerlendirme amacıyla Memurların Yargılanması Hakkında Kanun çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na inceleme talimatı verdi.
Başsavcılık tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen müzekkerede, konser organizasyonlarıyla ilgili suç unsuru ve şüphelilerin tespit edilmesi istendi. Savcılık, olayın detaylı incelenmesi ve tüm şikayet dilekçelerinin İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesine karar verdi.
Savcılık talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, konserlerle ilgili iddiaları müfettişler aracılığıyla inceleyerek kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Hazırlanacak rapor doğrultusunda soruşturmanın ilerleyişine karar verilecek.