Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a uzanan konser harcamaları üzerinden yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "konser yolsuzluğu soruşturması" dosyasında, belediye bütçesinden aktarılan paraların şirketler arasında dolaştırıldığı ve sistem dışına çıkarıldığına dair yeni tespitler yer aldı. MASAK raporuna göre, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinden para hareketlerinde vergi kaçakçılığına işaret eden bulgular tespit edildi. Raporda, şirketin sahibi O.E. adına kayıtlı hesaplardan 368 milyon 89 bin 945 lira girdiği, bu paranın önemli kısmının çek tahsilatı ile nakit çekilerek bankacılık sisteminden çıkarıldığı belirtildi. Aynı hesaplardan İ.Ç. 325 milyon 976 bin lira, M.Ö.'nün 39 milyon 600 bin lira tutarında çek tahsil ettiği saptandı. İ.Ç.'nin "Vergi Usul Kanununa muhalefet" nedeniyle 16 farklı kovuşturmada sanık olduğu, M.Ö.'nün de vergi kaçakçılığı suçundan yargılandığı ifade edildi.

DİĞER ŞİRKETLERDEN PARA AKTARILMIŞ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Evren Teknik'in muhasebe kayıtlarının gerçeği yansıtmadığı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği yönünde şüphe bulunduğu vurgulanan raporda, şirketin mal veya hizmet satışına dayanmayan işlemlerle para aktardığı ve Enfest, Festiva, Y&O Organizasyon ile Universe Production gibi bağlantılı firmalar arasında "hesap boşaltma" niteliğinde işlemler yürütüldüğü kaydedildi. MASAK ayrıca, soruşturmada adı geçen Enfest ve Festiva adlı firmalardan Evren Teknik'e 221 milyon 285 bin 700 lira para aktarıldığını, bu tutarların çeklerle üçüncü şahıslara ulaştırıldığını ve nakit çekimlerle izinin kaybettirildiğini belirledi. ABB hakkında hazırlanan MASAK raporunda yer alan bu tespitlerin ardından dosya, vergisel inceleme yapılmak üzere Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na sevk edildi.

7 milyonluk konsere 42 milyon fatura

Mansur Yavaş'ı korumak için yalan beyan

Soruşturmanın ucu Mansur Yavaş'a uzandı! Yolsuzluğun yazışması ortaya çıktı