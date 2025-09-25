ABB'deki yolsuzlukta yeni detay! Sanatçıları da ortak etmişler

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında 759 milyon lira harcadığı 32 konserle ilgili soruşturma genişliyor. Müfettiş raporlarına göre ilk etapta 154 milyonluk kamu zararı olduğu belirlenen soruşturmada 47 dosya halindeki evraklar Ankara Mali Şube polisleri tarafından tek tek inceleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser yolsuzluğunda 5 şirketin yanı sıra sanatçıların da kullanıldığı MASAK raporlarında yer aldı. Raporlarda, konser veren sanatçılara yüksek ödeme miktarları gösterildiği, yapılan ödemeler sonrasında bu paraların elden ve farklı yollardan ABB yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı belirlendi.

Bilirkişi raporuna da giren sanatçı ödemeleriyle ilgili uyumsuzluk nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla konser veren bazı sanatçıların da ifadelerine başvurulacak.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 arasında 759 milyon TL harcadığı 32 konserde 154 milyonluk kamu zararı olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada, belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında yeni detaylara ulaşıldı. Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan konser ve etkinliklere ödenen fahiş ücretlerin deşifre olmasının ardından bahsi geçen bazı sanatçılar da baskılara dayanamayıp açıklama yapmak zorunda kalmış ve kendilerine ödenen ücret dışında kalan büyük farkın nerelere gittiğini bilmediklerini açıklamıştı.

Hadise yılbaşında 94 değil 20 milyon, Gülşen 78 değil 8 milyon, Kenan Doğulu 13.6 değil 7 milyon lira kazandığını duyurmuştu. Mor ve Ötesi de açıklamasında, "Ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim aldığımıza dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir" ifadelerine yer vererek aradaki farkın nereye gittiğini bilmediklerini anlatmıştı.

SANATÇILAR İFADEYE ÇAĞRILACAK

Vurgunda organizasyonların hep aynı 5 şirket üzerinden yapıldığı, bu şirketlerden de paraların yeni kurulan bazı firmalara farklı yollarla gönderildiği belirlenirken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihalelerle ilgili 47 dosya halindeki evrakları da detaylı incelemeye aldı.

Operasyon kapsamında 1 belediye çalışanının daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 14'e yükseldiği öğrenildi. Bilirkişi raporunda, konser veren sanatçılara organizasyon şirketleri tarafından yüksek ödeme miktarları gösterildiği, yapılan ödemeler sonrasında bu paraların elden ve farklı yollardan ABB yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı belirlendi.

Bilirkişi raporlarında da bu uyumsuz ödemelerin yer aldığı, konser yapan sanatçıların da ödeme uyumsuzluklarının sorulması için önümüzdeki günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çağrılarak bilgilerine başvurulacağı öğrenildi.

SADECE YÜZDE 20'Sİ HARCAMALARA GİTTİ

32 konserin hizmet alımı kapsamında alımların tek şirket üzerinden yapıldığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı şekilde yürütüldüğü ortaya çıkarken, konserler için KDV hariç toplam 759 milyon 148 bin 652 lira ödendiği bunun büyük kısmının yalnızca 4 şirkete aktarıldığı belirlenmişti.

4 şirkete yapılan toplam ödeme 608 milyonu aşarken, bu miktar toplam konser bütçesinin yaklaşık yüzde 80'ine denk geldi. MASAK raporuna göre, konser sanatçılarına ödenen miktar, toplam harcamanın yalnızca yüzde 20'sine tekâbül etti. Ancak bu ödemelerde de uyumsuzluk çıktı.

OTOPARK ŞİRKETİNE KONSER FATURASI KESTİLER

Müfettişlerin yaptığı incelemelerdeki bir detay da dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin de faaliyet konularıyla ilgisi bulunmayan hizmetleri faturalandırdığı ve bu yolla 304 milyon TL'nin üzerindeki paranın konser organizasyonları üzerinden aktarıldığı belirlendi.

Belediye iştirak şirketlerinin, Çetinkaya Otopark ve Altaş06 Tekstil gibi konserle ilgili olmayan firmalara milyonluk konser faturaları kestiği ortaya çıktı.

Ankara'daki konser çarkını anlattı

Ankara Büyükşehir'de yüz milyonluk konser soygunu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması! Çok sayıda gözaltı var

"Konser düzenleyeceğine yol yap"