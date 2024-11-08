CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin ardından Mor ve Ötesi Grubu'na da 71 milyon 520 bin TL ödediği ortaya çıkmıştı. Mor ve Ötesi açıklama yaptı, "71 milyon TL'yi bizim 'aldığımıza' dair iddialar gerçek dışıdır" denildi.

ABB ise 71 milyon 520 bin TL'lik konseri yalanlamadı. Ancak paranın 3 sanatçıya pay edildiği belirtilerek, "Üç günde Mor ve Ötesi, Gülşen, Murat Boz sahne aldı. Ödenen tutara sahne malzemeleri dahil" denildi.

ABB Meclisi toplantısında, konser harcamaları konusunda meclis üyeleri arasında kavga çıktı.

Partililer kürsüde yumruklaşırken, dosyalar da yere savruldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, 2023 yılında düzenlenen 29 Ekim konserinde de Candan Erçetin ve Murda'ya ödenen tutarın 80 milyon 40 bin lira olduğunu söyledi.

ABB meclisinde 'konser' kavgası

Aynı şirketten 98 konser

CHP'de 69 milyon TL'lik konser krizi