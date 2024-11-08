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  • ABB'den 71 milyon TL'lik kabul! Akılalmaz savunma: Harcadık ama üç günde
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ABB'den 71 milyon TL'lik kabul! Akılalmaz savunma: Harcadık ama üç günde

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 69 milyon TL'lik 29 Ekim Ebru Gündeş konseri ile başlayan tartışma, 71.5 milyon TL'lik Mor ve Ötesi konseri ile devam ederken, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, 71 milyon tek bir sanatçıya değil, 3 günde, 3 sanatçıya ve sahne masraflarına ödendi.' açıklaması geldi.

8 Kasım 2024 Cuma 08:37 - Güncelleme:
ABB'den 71 milyon TL'lik kabul! Akılalmaz savunma: Harcadık ama üç günde
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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin ardından Mor ve Ötesi Grubu'na da 71 milyon 520 bin TL ödediği ortaya çıkmıştı. Mor ve Ötesi açıklama yaptı, "71 milyon TL'yi bizim 'aldığımıza' dair iddialar gerçek dışıdır" denildi.

ABB ise 71 milyon 520 bin TL'lik konseri yalanlamadı. Ancak paranın 3 sanatçıya pay edildiği belirtilerek, "Üç günde Mor ve Ötesi, Gülşen, Murat Boz sahne aldı. Ödenen tutara sahne malzemeleri dahil" denildi.

ABB Meclisi toplantısında, konser harcamaları konusunda meclis üyeleri arasında kavga çıktı.

Partililer kürsüde yumruklaşırken, dosyalar da yere savruldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, 2023 yılında düzenlenen 29 Ekim konserinde de Candan Erçetin ve Murda'ya ödenen tutarın 80 milyon 40 bin lira olduğunu söyledi.

ABB meclisinde 'konser' kavgası

Aynı şirketten 98 konser

CHP'de 69 milyon TL'lik konser krizi

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