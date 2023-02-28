Depremde ağır hasar alan Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için herkes seferber olurken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmaları için şart koşarak malzeme talep ettiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Belediyesi'nden malzeme talep eden Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca malzemeler temin edilmezse çalışmaların yapılamayacağını belirtmiş.

Sosyal medya hesabından talep edilen malzeme listesini paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

'ŞARTLI YARDIM'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin talep ettiği malzeme listesini sosyal medya hesabından paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Ankara Büyükşehir belediyesinin depremzede Kahramanmaraş belediyesinden istediği malzeme listesi. Bunları vermezseniz çalışma yapamayız demişler.. Şartlı yardım... YAZIKLAR OLSUN.." dedi.