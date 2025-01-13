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ABB'nin algı oyunu tutmadı! SGK: Mümkün değil

Belediyelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan toplam prim borcunun 167 milyar lira düzeyinde olduğu açıklanırken, söz konusu borcun yaklaşık yüzde 70'inin CHP'liler tarafından yönetilen belediyelere ait olduğu belirtildi. Bu kapsamda SGK, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) iddialarına ilişkin, 'SGK'nin üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan bir gayrimenkulü devralması mevzuat gereği 'satış kabiliyeti olmadığı için' mümkün değildir.' açıklaması yapıldı.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 20:23 - Güncelleme:
ABB'nin algı oyunu tutmadı! SGK: Mümkün değil
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SGK'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun keyfi uygulamalarla değil, kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde yönetildiği, bu doğrultuda SGK'nin üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan bir gayrimenkulü devralmasının mevzuat gereği "satış kabiliyeti olmadığı için" mümkün olmadığı vurgulandı.

"SGK OLARAK HER TÜRLÜ KONUDA YOL GÖSTERİLMİŞTİR"

Konuya ilişkin, kamu yararını gözetmek adına büyük bir hassasiyet uygulandığının belirtildiği açıklamada, bugüne kadar SGK'ye birçok farklı siyasi partiye mensup belediyelerden 1200'den fazla gayrimenkul devrinin gerçekleştirildiği ve bu devirlerin hiçbirinde haciz, şerh veya ipotek bulunmadığının altı çizildi.

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üzerinde haciz, şerh ve ipotek bulunan taşınmazların SGK'ye devri için teklif edilmesi, ya sürece dair bilgi eksikliğinden ya da teklif edenin kamuoyunu aldatma çabasından kaynaklanmaktadır. Her iki durumda da bu yaklaşım, devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Üzerinde haciz, ipotek ve şerh olmayan, satış kabiliyetine sahip gayrimenkul teklif ettiklerinde ne kadar şeffaf bir süreç yönetildiğine tüm belediyeler şahittir. Meseleyi siyasi bir zemine çekerek üzerinde tartışma oluşturmak yerine gerçekten borçlarını kapatmak isteyen belediyelere SGK olarak her türlü konuda yol gösterilmiştir ve bundan sonra da gösterilmeye devam edilecektir."

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