ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri hakkında hazırlanan 2024 yılı Sayıştay denetim raporu, ABB iştirakinin mali çöküşünü ortaya koydu. Toplam zararı 2,8 milyar TL'yi geçen şirketin ödenmiş sermayesi tamamen eridi. Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesine atıf yapan Sayıştay, şirketin sürdürülebilirliği kalmadığını ve kendiliğinden sona erme riski bulunduğunu vurguladı.

Konser harcamaları ve SGK prim borçlarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı şirketler borç batağında. ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri hakkında hazırlanan 2024 yılı Sayıştay denetim raporu, belediye iştirakinin mali çöküşünü gözler önüne serdi.

ÖDENMİŞ SERMAYESİ ERİDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, 3 yıl üst üste zarar eden şirketin toplam zararının 2,8 milyar TL'yi geçtiği belirtilen raporda, 2 milyar 265 milyon TL'lik ödenmiş sermayenin tamamen eridiği vurgulandı. Raporda, ANFA'nın mali sürdürülebilirliğini kaybettiği, sermayesinin tamamının karşılıksız kaldığı ve bu durumun Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesine göre "şirketin kendiliğinden sona erme" sonucunu doğurabileceği açıkça ifade edildi. Şirketin vergi ve SGK borçlarını zamanında ödeyemediği, gecikme zamlarının bile zarar kalemine eklendiği belirtildi. ANFA'nın belediye gelirlerine bağımlı hale geldiği ifade edilen raporda, hak edişlerin tahsil edilememesi, maliyetlerin yanlış hesaplanması ve mevzuata aykırı işlemler nedeniyle şirketin borç batağına saplandığına da dikkat çekildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KALMADI

Raporda ayrıca şirketin cari oranının 0,78, nakit oranının ise eksi 0,11 seviyesinde olduğu bilgisi yer aldı. Bu oranların, finansal analizlerde kabul edilen alt sınır olan 1,5 ila 2 seviyesinin çok altında olduğu vurgulandı. "Şirketin sürdürülebilirliği kalmadı" uyarısı yapılan raporda Sayıştay, ABB yönetimine "Şirket genel kurulu derhal toplanmalı, sermaye kaybını giderecek tedbirler alınmalı" tavsiyesinde bulundu.

Aksi halde şirketin tüzel kişiliğinin kendiliğinden sona ereceği kaydedildi.

USULSÜZLÜKLER DENETİM RAPORUNDA

Sayıştay denetimi, sadece mali tablolarla sınırlı kalmadı. Raporda çok sayıda usulsüzlük de tespit edildi.

İşte o usulsüzlükler:

Kiralama işlemlerinde mevzuata aykırı şekilde "emre muharrer senet" teminat olarak kabul edildi.

Personel çalıştırılmasına dayalı işler, Kamu İhale Kanunu'na aykırı biçimde "satın alma" yöntemiyle üçüncü kişilere yaptırıldı.

Yapım işi niteliğindeki projeler, "hizmet alımı" adı altında ihale edildi.

Kredi kartı tahsilatları, yasal süre olan 20 gün içinde şirkete aktarılmadı.Bazı işlemlerde 40 güne kadar gecikme yaşandı.

İşçilerin yıllık izinleri kullandırılmadı. 51 çalışanın 6 bin 203 gün izin hakkı birikti. Bunun şirkete maliyeti 8 milyon 405 bin TL olarak hesaplandı.

Şirket, tüm personele hayat sigortası yaptırdı, bu amaçla 964 bin TL prim ödemesi gerçekleşti. Sayıştay, bu uygulamanın mükerrerlik teşkil ettiğini belirtti.

ABB'deki yolsuzlukta sistem deşifre oldu! Paranın izini böyle kaybettirdiler

CHP'li ABB'nin konser harcamalarına soruşturma

İhalesiz konser skandalı