ABD-Adriyatik Haritası Ülkeleri 20. Bakanlar Toplantısı Kuzey Makedonya'da yapılıyor

Kuzey Makedonya'nın ABD-Adriyatik Haritası Dönem Başkanlığı kapsamında başkent Üsküp'te düzenlenen toplantıya, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska'nın yanı sıra ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi, Karadağ Savunma Bakanı Dragan Krapovic, Bosna Hersek Savunma Bakanı Yardımcısı Slaven Galic, Hırvatistan Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik ve Savunma İşbirliği yetkilisi İgor Gabric katıldı.

Gözlemci ülke statüsündeki Kosova'nın Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Sırbistan Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Nemanja Starovic ve Slovenya Savunma Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Aljosa Selan da toplantıda yer alıyor.

Petrovska, açılışta yaptığı konuşmada, ABD-Adriyatik Haritası girişiminin 5 üye ülkesinden 4'ünün NATO üyesi olması ve İttifakın bölgesel ve kolektif güvenliğine katkıda bulunması nedeniyle, bu girişimin başarısının tartışmasız olduğunu söyledi.

Bu yıl ortak işbirliğinin 20 başarılı yılını kutladıklarını kaydeden Petrovska, "Geçtiğimiz 20 yılda ABD-Adriyatik Haritası, üye ülkeler arasında ve daha geniş ölçüde, güveni güçlendirmede başarılı bir bölgesel mekanizma olduğunu kanıtladı. Girişimin eylem ve işbirliğinin sonuçları görünür olmaktan çok daha fazlasıdır ve genişçe tanınmaktadır." diye konuştu.

Geçmişteki başarılara rağmen halihazırdaki yeni ve daha karmaşık zorlukların da göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret eden Petrovska, bu zorlu zamanlarda güvenliklerinin birbirine bağlı olduğunun farkına varmalarının zorunluluğuna dikkati çekti.

Toplantı kapsamında, bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, A5 ülkelerinin NATO'nun barış misyonları ve operasyonlarına ortak katkısının yanı sıra ortak tatbikat ve eğitimlerin düzenlenmesi gibi konular görüşülecek.

Güneydoğu Avrupa ülkelerine Avrupa-Atlantik entegrasyon süreçlerinde destek olmak amacıyla 2003'te Hırvatistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve ABD girişimiyle oluşturulan A5'e, 2008'de Bosna Hersek ve Karadağ da dahil olmuştu.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ ve Bosna Hersek, A5'in üyesi konumundayken Kosova, Sırbistan ve Slovenya ise gözlemci ülke statüsünde bulunuyor.