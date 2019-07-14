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ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

  • AA
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Marmara Denizi yönünden Boğaza giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait 64 borda numaralı 154 metre uzunluğundaki Burke sınıfı destroyer "USS Carney", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
 
Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

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