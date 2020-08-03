03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:24 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:48

ABD basını dünyaya böyle duyurduTürkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru varlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) rahatsız ederken, Mısır da gerilime dahil oldu.

Darbeci Sisi yönetiminin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin son yayınladığı Navtex'in, "Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak nitelediği alanı ihlal ettiği" iddia edildi.

The Wall Street Journal gazetesi, Ankara'nın bölgedeki varlığına ilişkin bir yazı paylaştı.

"DOĞU AKDENİZ'İN EN BÜYÜK EKONOMİSİ..."

Yazıda, Doğu Akdeniz'de doğal gaz zenginliklerine ilişkin çekişmenin, çok sayıda rakibin deniz iddialarını tetiklediği, bölgenin ana güçlerini çatışmaya doğru ittiği görüşü paylaşıldı. Bir tarafta Yunanistan, İsrail, GKRY ve Mısır'ın olduğu, diğer tarafta ise Doğu Akdeniz'in en büyük ekonomisi Türkiye'nin yer aldığı kaydedildi. Türkiye'nin, bölgesel izolasyonunu kırdığı aktarıldı.

"KİMSE HİÇBİR ŞEY YAPMAMASINI BEKLEYEMEZ"

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminin dışına itmeye çalışan girişimlere işaret edilirken, "Hiç kimse Türkiye'nin hiçbir şey yapmamasını bekleyemez. Bu yüzden Türkiye denizcilik programını başlattı." ifadesi kullanıldı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin neredeyse 1800 kilometre sınırının olduğuna dikkat çeken Türk yetkililer, bölgede Ankara'yı denklem dışında tutan enerji projelerinin başarısızlığa mahkum olduğuna vurgu yapıyor. Ankara, her defasında önceliğinin diyalog olduğunu yüksek sesle dile getiriyor.