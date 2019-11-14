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ABD basını: Hiçbir lider, Erdoğan kadar Trump'tan istediğini elde edemedi

Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ABD basınında geniş yer buldu. CNN'de yer alan haberde ise, 'Hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump'tan istediğini elde edemedi' değerlendirmesi yapıldı

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Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ABD basınında geniş yer buldu.
 
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını, iki ülke arasındaki sorunları dile getirme fırsatı olarak kullandığı değerlendirmesinin yer aldığı Washington Post'taki haberinde, Başkan Erdoğan'ın bu noktada, en başta Gülen'in iadesini gündeme getirdiği ifade edildi.
 
Post'un haberinde, iki ülke arasında kriz yaratan S-400 konusuna ilişkin Trump'ın "Yetkililerimiz çözüm için çalışıyor" ifadeleri yer aldı. Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin "Türkiye'nin silahları kutularından çıkarmaması bir çözüm olabilir" dediği de haberdeki bu paragrafta yer aldı.
 
HİÇBİR LİDER, ERDOĞAN KADAR İSTEDİĞİNİ ELDE EDEMEDİ
 
CNN Televizyonundaki haberde ise Trump'ın Erdoğan için kullandığı "Onun büyük bir hayranıyım" ifadesine atıf yapılarak "Bazı Amerikalı parlamenterlerin bu görüşmeden beklediği karşılama bu değildi" denildi.
 
CNN'in Beyaz Saray muhabiri olan Kevin Liptak, imzalı yazıda, ABD Başkanı Trump'ın "güçlü liderlere" gösterdiği yakınlık konusunda örnekler yer aldı. Yazıdaki en dikkat çekici ifade ise "Ancak hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump'tan istediğini elde edemedi" oldu.
 
Kevin Liptak bu ifadesine gerekçe olarak, Türkiye'nin Suriye operasyonuna yeşil ışık yakılmasını, S-400 krizinde Trump'ın yaptırım karşıtı tavrını örnek gösterdi.

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