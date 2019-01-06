İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'den asker çekmenin çabuk olacağını hiçbir zaman söylemediklerini ileri sürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD heyetinin yarın Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Danışmanı John Bolton'da art arda açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'den asker çekmenin çabuk olacağını hiçbir zaman söylemedik" dedi.

BOLTON'DAN DA BENZER AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Kürtlerin korunmasına ilişkin anlaşma sağlanmadan ülkesinin Suriye'den çekilmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesi İsrail'e gitti.

Kudüs'te temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump'ın danışmanı John Bolton, İsrail ve Türkiye ile ABD'nin Suriye'den çekilmesini görüşeceklerini söyledi.

Bolton, Ankara'nın ABD ile tam koordinasyon halinde olmadığı sürece Türkiye'nin Suriye'de askeri harekat yapmasını istemediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "ABD çekilmek istiyor ancak çekilme süresince Amerikan güçlerini korumak istiyor, Trump DAEŞ'in yıkılmasını istiyor" dedi.

Bolton, Trump'ın pozisyonunun, Kürtleri korumak için anlaşma yapmadan çekilmenin gerçekleşmemesi yönünde olduğunu belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Taliban, Suudi Arabistan ve BAE'ye rest çekti

Taliban, Suudi Arabistan ve BAE'ye rest çekti

Türkiye'den ABD'nin açıklamasına sert tepki

Türkiye'den ABD'nin açıklamasına sert tepki

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

ABD'den kritik Suriye açıklaması

ABD'den kritik Suriye açıklaması

2 Türk kızını öldüren zanlı tutuklandı

2 Türk kızını öldüren zanlı tutuklandı

MEB'den Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili açıklama

MEB'den Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili açıklama

Dünyanın gözü bu görüşmede

Dünyanın gözü bu görüşmede

Her geçen gün artıyor: 140 milyara ulaştı

Her geçen gün artıyor: 140 milyara ulaştı
 

POPÜLER HABERLER

I. İnönü Muharebesi´nin başlaması - Tarihte bugün 6 Ocak 1921

I. İnönü Muharebesi´nin başlaması - Tarihte bugün 6 Ocak 1921

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA