Trump'tan Suriye açıklaması

ABD heyetinin yarın Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Danışmanı John Bolton'da art arda açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'den asker çekmenin çabuk olacağını hiçbir zaman söylemedik" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Kürtlerin korunmasına ilişkin anlaşma sağlanmadan ülkesinin Suriye'den çekilmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesi İsrail'e gitti.

Kudüs'te temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump'ın danışmanı John Bolton, İsrail ve Türkiye ile ABD'nin Suriye'den çekilmesini görüşeceklerini söyledi.

Bolton, Ankara'nın ABD ile tam koordinasyon halinde olmadığı sürece Türkiye'nin Suriye'de askeri harekat yapmasını istemediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "ABD çekilmek istiyor ancak çekilme süresince Amerikan güçlerini korumak istiyor, Trump DAEŞ'in yıkılmasını istiyor" dedi.

Bolton, Trump'ın pozisyonunun, Kürtleri korumak için anlaşma yapmadan çekilmenin gerçekleşmemesi yönünde olduğunu belirtti.