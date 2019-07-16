ABD Başkanı Trump: Türkiye konusu çok karışık, onlarla konuşuyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, 'Türkiye konusu çok karışık, onlarla konuşuyoruz' dedi.
ABD Başkanı Trump: Türkiye, Patriot füzeleri almak istedi ancak ABD bunu satmadı. Bu durum adil değil
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