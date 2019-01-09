ABD Başkonsolosluğu'nda hareketlilik

Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan inceleme sonucu paketin konsolosluktaki bir çalışana geldiği, bu kişiye ulaşılamaması üzerine inceleme başlatıldığı öğrenildi.