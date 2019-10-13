ABD birlikleri yeniden Kamışlı’da devriyeye çıktı

Ancak dün gece yarısı ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoy, Nusaybin’in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı’ya gelerek devriye yaptı. Devriyeye ilişkin bilgi veren kaynaklar ABD askeri araçlarının ilçe merkezinden geçerken yavaş hareket ettiğini bildirdi.