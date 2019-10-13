ABD birlikleri yeniden Kamışlı’da devriyeye çıktı
Suriye’de YPG/PKK’nın işgal ettiği Fırat Nehri’nin doğusundaki topraklarda uzun süredir terör örgütüyle ortak devriyeler yapan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla askerlerini sınırdan güneye çekmişti.
Ancak dün gece yarısı ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoy, Nusaybin’in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı’ya gelerek devriye yaptı. Devriyeye ilişkin bilgi veren kaynaklar ABD askeri araçlarının ilçe merkezinden geçerken yavaş hareket ettiğini bildirdi.
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