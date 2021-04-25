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ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklama sonrasında, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA25 Nisan 2021 Pazar 00:28 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 00:53
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield'a, açıklamaya ilişkin Türkiye'nin "güçlü tepkisi" iletildi.

Büyükelçi Satterfield'a, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamanın kabul edilemez olduğu, tümüyle reddedildiği ve en kuvvetli şekilde kınandığı ifade edildi.

Satterfield'a ABD Başkanı Biden'ın açıklamasının uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerde onarılması zor bir yara açtığı aktarıldı.

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