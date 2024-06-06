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  • ABD Büyükelçisi Flake'ten Türkiye mesajı: Ortak tarihimiz, geleceğin barındırdığı büyük potansiyelin güçlü bir kanıtı
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ABD Büyükelçisi Flake'ten Türkiye mesajı: Ortak tarihimiz, geleceğin barındırdığı büyük potansiyelin güçlü bir kanıtı

ABD'nin Bağımsızlığının 248'inci yıl dönümü İstanbul'da kutlandı. ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, 'Ekibim ve ben, özellikle de ülkemizin bağımsızlığını kutladığımız bu akşam, Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'de temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Ortak tarihimiz, geleceğin barındırdığı büyük potansiyelin güçlü bir kanıtı.' dedi.

DHA6 Haziran 2024 Perşembe 10:51 - Güncelleme:
ABD Büyükelçisi Flake'ten Türkiye mesajı: Ortak tarihimiz, geleceğin barındırdığı büyük potansiyelin güçlü bir kanıtı
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ABD İstanbul Başkonsolosluğu, ABD'nin Bağımsızlığının 248. Yıl Dönümünü dün İstanbul'da bir resepsiyonla kutladı. ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve ABD Başkonsolosu Julie Eadeh'ın düzenlediği resepsiyona, aralarında devlet görevlileri, askeri ve diplomatik temsilciler, dini liderler, basın mensupları ve iş dünyasından katılımcıların bulunduğu 1000'den fazla konuk katıldı.

İstanbul Başkonsolosluğunda Amerikan Bağımsızlık Günü vesilesiyle yapılan resepsiyonda, Deniz Piyadeleri Güvenlik Müfrezesi'nin resmi Sancak Töreni sonrasında Amerikan ve Türk milli marşları seslendirildi. İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, resepsiyona Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen katıldı. Büyükelçi Flake ve eşi Cheryl Flake, Türkiye'de görev süreleri boyunca gezdikleri bölgelerden anıları konuklarla paylaştı.

Büyükelçi Flake, "Ekibim ve ben, özellikle de ülkemizin bağımsızlığını kutladığımız bu akşam, Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'de temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Ortak tarihimiz, geleceğin barındırdığı büyük potansiyelin güçlü bir kanıtı" ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Eadeh ise Türk ve Amerikan konuklara ortak değerlerin desteklenmesi konusundaki kararlılıkları sebebiyle teşekkür ederek, "Gelişim, refah ve olanaklarına uzanan yolda ortak olarak beraberce ilerleyelim" dedi.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ

4 Temmuz 1776 , ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin yayımlanmasının yıl dönümü olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl federal tatil olarak ülke çapında kutlanmaktadır.

  • Jeffry Flake
  • bağımsızlık

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