İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0868
  • EURO
    6,5734
  • ALTIN
    313.542
  • BIST100
    119196
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'tan büyükelçiliğimizin korunmasını istiyoruz
Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'tan büyükelçiliğimizin korunmasını istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'tan büyükelçiliğin korunması ve askeri üslerine saldıranların yakalanması talebinde bulundu.

İHA19 Şubat 2020 Çarşamba22:00 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 22:00

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'tan büyükelçiliğin korunması ve askeri üslerine saldıranların yakalanması talebinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, ülkesinin Bağdat Büyükelçiliği binasına saldıranların yakalanmasını talep ederek, "Irak hükümeti büyükelçiliğimizi ve askeri üslerimizin korunması görevini yerine getirmelidir. Bunu defalarca yapamadılar" dedi. İran yanlılarının ABD vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye sokmasının normal bir durum haline gelmemesi gerektiğini vurgulayan Pompeo, büyükelçilik ve askeri üslerin daha sıkı korunması talebinde bulundu.

Öte yandan Irak'ta özellikle geçtiğimiz Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta öldürülmesinin ardından ABD Bağdat Büyükelçiliği ile askeri üslerine yönelik saldırılar düzenleniyor.

Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu
BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

O ismi açık açık hedef gösterdi
O ismi açık açık hedef gösterdi

O ismi açık açık hedef gösterdi

Türkiye harekat planını hazırladı... Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
Türkiye harekat planını hazırladı... Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Türkiye harekat planını hazırladı... Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı
Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı

Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.