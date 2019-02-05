ABD Dışişleri Bakanı Pompeo paylaştığı haritada Türkiye'yi bölünmüş olarak gösterdi
Venezuela'daki darbenin en büyük destekçilerinden olan ABD, Guaido hükümetine destek veren ülkeleri gösteren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Paylaşımda Türkiye bölünmüş olarak gösterildi.
ABD'nin, Venezuela üzerindeki darbe planlamaları devam ediyor. Özellikle, darbenin "demokratik" bir yönetim olarak tanınması için her türlü propaganda faaliyetini çekinmeden yürüten Washington, baskısını artırarak sürdürüyor.
ABD Dışilşeri Bakanlığı da bu propaganda faaliyetinin en önemli ayağı.
POMPEO'DAN BÖLÜNMÜŞ TÜRKİYE PAYLAŞIMI
We applaud Austria, Belgium, Croatia, Czech Rep., Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Sweden & UK for supporting Venezuelan people by recognizing @jguaido today as Interim President. pic.twitter.com/g0oYLY7Qq0— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 Şubat 2019
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Guaido'yu resmen Devlet Başkanı olarak tanıyan ülkelerin gösterildiği bir paylaşımı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Paylaşımda darbeye sahip çıkan ülkeler mavi olarak gösterilirken, henüz tanımayanlar da renksiz olarak işaretlendi.
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