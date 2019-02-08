ABD Donanması'ndan ilginç '15 Temmuz' fotoğrafı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması, resmi Twitter hesabından dikkat çeken bir değişiklik yaptı.

19 Ocak'te Karadeniz'e geçen USS Donald Cook adlı savaş gemisinin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçtiği ana ait fotoğraflar hesabın profilinde kullanıldı.

Donanmanın 19 Ocak'a ait paylaşımın fotoğraflarını hesap profilinde kullaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Birçok kaynak ve sosyal medya kullanıcısı fotoğrafı, ''Donanmanın İstanbul paylaşımı'' şeklinde değerlendirirken, bazı kullanıcılar ise ''Savaş gemili 15 Temmuz mesajı'' şeklinde yorumlayarak fotoğrafa tepki gösterdi.

USS DONALD COOK DESTROYERİ

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaparak Marmara Denizi'ne geçti.

Savaş gemisi 19 Ocak 2019'da İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açıldı.

Donanma, 19 Ocak tarihli paylaşımında "USS Donald Cook, Türk Boğazlarını geçerek bölgesel müttefikleri ve donanma ortaklarını desteklemek için deniz güvenliği operasyonlarını yürütmek üzere 19 Ocak 2019’da Karadeniz’e girdi." ifadelerine yer vermişti.