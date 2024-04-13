ABD en sonunda bunu da yaptı! PKK'lı teröristlere füze verdiler

Pençe-Kilit Harekatları ile terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyini dar eden Türkiye'yi Batılı ortaklarına şikayet eden PKK'nın çağrısına ABD'den karşılık geldi. TSK'nın, terör örgütünün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki kamp ve cephaneliklerini bombardımana tutması, elebaşlarını tek tek etkisiz hale getirmesinin ardından ABD, PKK'ya olan desteğini bir üst seviyeye çıkardı. Türkiye'nin bölgede PKK'ya yönelik hava harekatlarını engelleyemeyen ABD, bu defa PKK'ya hava savunma sistemi gönderdi.

HAVA SAVUNMA VE RADYASYON FÜZESİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Terör örgütü YPG'nin PKK'dan ayrı olduğu tezini savunarak bölgede binlerce teröristi silahlandırıp özel kuvvetler birimince eğiten ABD, bu defa açık açık PKK'ya 2 adet hava savunma sistemi verdi. Hava savunma sistemleri, mart ayının ortasında ABD merkezli 2 firma tarafından terör örgütü PKK'ya teslim edildi. Hava savunma sistemi göndermekle kalmayan ABD, bunun yanında söz konusu sistemlerde kullanılmak üzere terör örgütü PKK'ya radar, komuta-kontrol ve elektronik harp sistemleri gibi hedefleri imha etmek için kullanılan 200 adet "radyasyon füzesi" de yolladı. PKK'nın hava savunma sistemlerini Gara'ya kurduğu belirlendi. Ayrıca Suriye'de ABD kontrolündeki bölgelerde üretilen kamikaze İHA, füze ve roketler de Şubat ayında ABD tarafından PKK'ya teslim edildi.

TERÖRİST PKK İLE AÇIK İŞ BİRLİĞİ

PKK terör örgütü listesinde bulunduğu için Suriye'de PKK'nın tabela örgütleri PYD/YPG/SDG'yi kurup iş birliği yapan ABD, artık terör örgütüyle bağını gizlemiyor. DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bölgede PYD/YPG/SDG'ye TIR'lar dolusu mühimmat gönderip silahlandıran, teröristleri eğiten ABD, artık açıktan PKK ile iş tutuyor. Bu zamana kadar Türkiye'ye karşı PYD/YPG/SDG'nin PKK'dan ayrı olduğunu savunan ABD, bu tezini de çürütmüş oldu. ABD, daha önce de teröristlere 2 helikopter vermiş, bazılarının ABD'li askerlerden pilotluk eğitimi aldığı ortaya çıkmıştı.