ABD, F-35'leri değil, F-15'leri getiriyor

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ABD, Anadolu Kartalı'na F-35'leri getirmiyor

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca her yıl düzenlenen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ara verilen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı' yeniden başlıyor. 17- 28 Haziran tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen takbikata aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de bulunduğu 5 ülke katılacak. ABD'nin tatbikata, Türkiye'yi yakından ilgilendiren 5´inci nesil F-35 savaş uçaklarıyla değil, F-15'lerle katılacağı öğrenildi.

  • DHA
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2001 yılından itibaren Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı düzenliyor. 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminin ardından ise eğitim tatbikatına ara verilmişti. Bu yıl 17-28 Haziran tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde, ABD, İtalya, Katar, Ürdün ve Pakistan´ın katılımıyla 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı' düzenlenecek. 
 
ANADOLU KARTALI, DÜNYADAKİ 3 TAKTİK EĞİTİM MERKEZİNDEN BİRİ 
 
400 kilometre uzunluk, 300 kilometre genişliğe sahip olacak hava sahasında eğitim yapılması planlanıyor. Eğitim tatbikatında, gerçeğe yakın savaş ortamında, basitten zora doğru giden bir senaryo dahilinde, yüksek teknolojinin sağladığı avantajla jenerik ortamda, eğitimin kalitesi bilgisayar ortamında ölçülecek şekilde icra ediliyor. Amaç tüm katılımcıların bilgi ve becerilerini deneyip, aksaklıklarını ve eksiklikleri belirleyip gidererek eğitim seviyelerini yükseltmek. Dünyadaki 3 taktik eğitim merkezinden biri olan Anadolu Kartalı'nda bugüne kadar  23 bin yerli ve yabancı askeri personele eğitim verildi.
 
Bu yıl düzenlenmesi planlanan tatbikata; Türk Hava Kuvvetleri 30´a yakın F-16 ve F-4, Havadan Erken Uyarı ve Kontrol uçağı (HİK), Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurları ve yerli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile katılacak. ABD 6 adet F-15, İtalya AMX tipi uçakla, Ürdün 3 adet F-16, Katar 1 adet C-17 ve 1 adet C-130 nakliye uçaklarıyla, Pakistan 6 JF-17 tipi jet uçağıyla, NATO ise 1 adet E-3A tipi Awacs uçağıyla tatbikatta yerini alacak. 
 
ABD F-35´LERİ GETİRMEYECEK
 
Türkiye ile ABD arasında yaşanan F-35 krizinin ardından gözler ABD'nin bu tatbikata hangi uçakla katılacağına çevrildi. ABD'nin bu tatbikata Türkiye´yi de yakından ilgilendiren 5´inci nesil F-35 savaş uçaklarıyla değil F-15´leriyle katılacağı öğrenildi.

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