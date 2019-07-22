ABD heyeti ‘güvenli bölge’ için Türkiye'de

Jeffrey’nin başkanlığındaki heyetin ziyareti, Ankara ile Washington arasında F-35 ve S-400 geriliminin yaşandığı bir süreçte gerçekleştirilen kritik ziyaretlerden birini oluşturuyor. Suriye Çalışma Grubu toplantısı için gelen heyetin toplantıları, Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşecek. Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık edeceği toplantılarda, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde kurulmasını istediği güvenli bölge masada olacak. Jeffrey’in, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan da randevu talebinde bulunduğu belirtilirken, ABD heyetinin Milli Savunma Bakanlığı’nda da temaslarda bulunmasının planlandığı kaydediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Jeffrey ve Türk yetkililer, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını, Suriye ihtilafının çözülmesine yönelik BMGK kararının uygulanması ve DEAŞ’ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesi gibi devam eden çabalarımızı ele alacak” denildi.