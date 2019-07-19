ABD heyeti Türkiye'ye geliyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jerffrey başkanlığındaki heyet pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak..
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jerffrey başkanlığındaki heyet pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak..
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