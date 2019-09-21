ABD ile 6. ortak hava devriyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşu gerçekleştiriyor.
- AA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.
TSK ve ABD unsurları, daha önce 5 defa ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.
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