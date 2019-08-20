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ABD ile görüşmelerde önemli hafta! Türkiye taviz vermeyecek

Türkiye ile ABD arasında oluşturulan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi bu hafta çalışmaya başlıyor. Türkiye, Güvenli Bölge’nin derinliğinin en az 32 kilometre olması konusundaki kararlılığını tavizsiz sürdürecek.

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Suriye’de “güvenli bölge” oluşturulması konusunda ABD ile varılan mutabakat kapsamında Birleşik Müşterek Harekat Merkezi bu hafta kesintisiz mesai yapacak. Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’nde görevli Türk ve ABD heyetlerinin hafta içindeki görüşmelerinde, Güvenli Bölge’ye ilişkin teknik konular, izlenecek yol haritası ve takvim gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Mutabakatla sonuçlanması hedeflenen bu sürecin ardından, Güvenli Bölge’ye ilişkin saha çalışması başlatılacak.  
 
ÖNCELİK DERİNLİK KONUSU 
 
Taraflar arasında masaya yatırılacak teknik başlıklarda öncelik, Güvenli Bölge’nin derinliği olacak. Türk tarafı, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için Güvenli Bölge’nin derinliğinin en az 32 kilometre olması konusundaki kararlılığını taviz vermeden sürdürecek. ABD Başkanı Donald Trump derinlikle ilgili olarak 20 mili işaret etmişti. Türkiye’nin de başından beri isteği 20 mil 32 kilometreye denk geliyor. Güvenli bölgenin kontrolü konusunda da müşterek hareket merkezinin ele alacağı konu başlıkları arasında yer alacak. Terör örgütünün tabela değişikliği yapması ve uzantısı olan örgütlerin de güvenli bölge içerisinin dışına çıkarılması konusunda Türkiye’nin kararlı tutumu devam ediyor. 
 
BARIŞ KORİDORU OLACAK
 
Bir diğer konu ise güvenli bölgenin barış koridoru haline gelmesi. Barış koridorunun içinde bulunan alanın güvenliğinin sağlanması ve alt yapısını yenilenmesiyle bölgeye yerleşecekler konusu da büyük önem taşıyor. Türkiye iç savaş ve terör örgütünün baskıları sonucu evlerinden edilen ve Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin buraya yerleştirilmesini istiyor. Teknik konuların belirlenmesi sonrasında, sahada ortak çalışmaların başlaması planlanıyor.
 
TEL RIFAT’TA TERÖR HEDEFLERİ VURULDU
 
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına, Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce saldırıda ve taciz ateşinde bulunuldu. Bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığı veren TSK, teröristlere ait hedefleri vurdu.
 
(Akşam)

ABD´de gerginlik tırmanıyor! Sağ ve sol gruplar birbirine girdi

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