ABD ile ortak kara devriyesi
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesini bugün gerçekleştiriyor.
- İHA
ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesi bu gün gerçekleştiriliyor. Türkiye’ye ait zırhlı araçlar, sınır hattına doğru hareket etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.