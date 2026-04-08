Güncel

ABD-İran arasında geçici ateşkes! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: mutabakata bağlı kalmalarını temenni ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkese ilişkin, 'Tarafların varılan mutabakata bağlı kalarak süreci sağduyu ile yönetmelerini temenni ediyoruz. Bu sürecin bölgemizde kalıcı bir barışa vesile olması en büyük beklentimizdir' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD, İsrail ve İran arasında varılan geçici ateşkesi, olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşıladıklarını, bu gelişmeyi bölgesel ve küresel istikrar açısından son derece önemli bulduklarını bildirdi.

Yılmaz, sosyal hesabından ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin paylaşımda bulundu.

"ABD, İsrail ve İran arasında varılan geçici ateşkesi, bölgemizde yaklaşık 40 gündür devam eden ve sonuçları itibarıyla tüm dünyayı etkileyen çatışma sürecinin ardından alınmış olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmeyi bölgesel ve küresel istikrar açısından son derece önemli buluyoruz." değerlendirmesini yapan Yılmaz, geçici ateşkes süresi boyunca tarafların gerilimi tırmandıran tutumlardan uzak durmalarını, varılan mutabakata bağlı kalarak süreci sağduyu ile yönetmelerini temenni ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu sürecin bölgede kalıcı bir barışa vesile olmasını beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçici ateşkese varılması sürecinde dost ve kardeş Pakistan'ın üstlendiği sorumluluk ve ortaya koyduğu çabayı takdir ediyor, kendilerini tebrik ediyoruz. Türkiye olarak bölgesel ve küresel barış için Cumhurbaşkanı'mızın istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü çok yönlü barış diplomasisini kararlılıkla devam ettireceğiz. İstikrarlı bir ülke olarak savaş sonrası dönemde de 'güvenli liman' vasfımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

  • Cevdet Yılmaz
  • ABD-İran
  • Ateşkes Süreci

