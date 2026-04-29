ABD-İran geriliminde kritik düğüm: Her şey uranyuma mı bağlı?

Dünya enerji sevkiyatının önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, petrol akışını doğrudan etkiliyor. Bölgedeki tansiyonun yükselmesi, küresel piyasalarda da endişeye yol açıyor.

24 TV'de yayınlanan Açık Görüş programında, ABD-İran geriliminin merkezindeki Hürmüz Boğazı ele alındı. SAVTEK Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, krizin kilit noktasına ilişkin "zenginleştirilmiş uranyum" konusuna değindi.

WASHINGTON-TAHRAN HATTINDA SERT RESTLEŞME

Alabarda, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü artırmaya çalıştığını belirterek bunu "köprü başını tutma" stratejisi olarak değerlendirdi.

WASHINGTON-TAHRAN BİLEK GÜREŞİ



SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda (@yusufalabarda): (Hürmüz Boğazı) İran adeta köprü başını tutmuş Deli Dumrul misali "2 milyonu ateşleten buradan geçer" siyasetine dönmek istedi. Amerika dedi ki: "Köprü öyle tutulmaz, böyle tutulur." O da gitti,... — 24 TV (@yirmidorttv) April 29, 2026

Alabar'da söz konusu stratejiye şu şekilde açıklık getirdi:

İran, Deli Dumrul misali "2 milyonu ateşleten buradan geçer" siyasetine dönmek istedi. Amerika dedi ki: "Köprü öyle tutulmaz, böyle tutulur." O da gitti, daha açıkta hiçbir şu an deniz taşıtını oradan geçirmiyor.

"ASIL DÜĞÜM URANYUM MESELESİ"

Alabarda'ya göre krizin temelinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum programı yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi halinde, Hürmüz'deki gerilimin hızla düşebileceği ve deniz trafiğinin normale dönebileceği belirtiliyor.