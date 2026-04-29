  • ABD-İran geriliminde kritik düğüm: Her şey uranyuma mı bağlı?
ABD-İran geriliminde kritik düğüm: Her şey uranyuma mı bağlı?

24 TV'de Murat Çiçek'in moderatörlüğünü yaptığı Açık Görüş'te gündemin başlıkları ele alındı. ABD/İsrail İran savaşının odak noktası küresel ticaretin atardamarı olan Hürmüz Boğazı'na ilişkin son durum masaya yatırıldı. SAVTEK Dergisi GYY Yusuf Alabarda, konuya ilişkin “uranyum” meselesine dikkati çekerek değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2026 Çarşamba 21:23 - Güncelleme:
Dünya enerji sevkiyatının önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, petrol akışını doğrudan etkiliyor. Bölgedeki tansiyonun yükselmesi, küresel piyasalarda da endişeye yol açıyor.

24 TV'de yayınlanan Açık Görüş programında, ABD-İran geriliminin merkezindeki Hürmüz Boğazı ele alındı. SAVTEK Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, krizin kilit noktasına ilişkin "zenginleştirilmiş uranyum" konusuna değindi.

WASHINGTON-TAHRAN HATTINDA SERT RESTLEŞME

Alabarda, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü artırmaya çalıştığını belirterek bunu "köprü başını tutma" stratejisi olarak değerlendirdi.

Alabar'da söz konusu stratejiye şu şekilde açıklık getirdi:

İran, Deli Dumrul misali "2 milyonu ateşleten buradan geçer" siyasetine dönmek istedi. Amerika dedi ki: "Köprü öyle tutulmaz, böyle tutulur." O da gitti, daha açıkta hiçbir şu an deniz taşıtını oradan geçirmiyor.

"ASIL DÜĞÜM URANYUM MESELESİ"

Alabarda'ya göre krizin temelinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum programı yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi halinde, Hürmüz'deki gerilimin hızla düşebileceği ve deniz trafiğinin normale dönebileceği belirtiliyor.

