Güncel

ABD-İran geriliminde yeni gelişme: Taraflar Türkiye'de buluşabilir

ABD basınında yer alan haberlerde, Mısır, Katar ve Türkiye'nin girişimleri sonucu İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye'de bir araya gelebileceği öne sürüldü.

IHA1 Şubat 2026 Pazar 23:41 - Güncelleme:
İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, Mısır, Katar ve Türkiye'nin iki ülke arasındaki diplomatik temasları sürüyor. ABD basınında yer alan haberlerde, Türkiye, Mısır ve Katar'ın bu hafta Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkililer arasında bir görüşme ayarlamak için çalıştığı öne sürülerek, İran ve ABD heyetlerinin bu hafta Türkiye'de bir araya gelebileceği iddia edildi. Haberlerde adı açıklanmayan bir yetkilinin, "İşlem ilerliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerine yer verilirken, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı konusunda henüz nihai bir karar vermediği ve diplomatik bir çözüme açık olduğu belirtildi.

