Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Al Sani ile görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra küresel meselelerin de ele alındığını dile getiren Fidan, "Karşı karşıya olduğumuz Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı. İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece istikrar, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Fidan, Gazze'de, Beyrut'ta, Batı Şeria'da ve Suriye'de ortaya konan yayılmacı tavrın birçok insanın hayatına mal olduğunu vurgulayarak, evlerinden zorla çıkartılan, göç eden insanların mülteci durumuna düştüğünü söyledi.

Bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun hassasiyetle bu konuya eğilmesi gerektiğini belirten Fidan, "Gazze'deki ateşkes ihlalleri tavan yapmış durumda." sözlerini sarf etti.

- "HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASI KONUSUNDA BÜTÜN ÇABALARI DESTEKLİYORUZ"

Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda bütün çabaların desteklendiğinin altını çizerek, "Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge istikrarı, bölge güvenliği için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli." diye konuştu.

Bu açıdan geçiş emniyetinin sağlanması ve bir daha bu duruma dönülmemesi için bütün çabaların desteklendiğini söyleyen Fidan, öncelik verilen hususun, barışçıl ve diplomatik çabaların hayata geçmesi ve bu yolla Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğunu kaydetti.