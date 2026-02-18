İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7703
  • EURO
    51,6892
  • ALTIN
    7035.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD-İran müzakereleri: Tahran masaya yüzde 60 zenginleştirmeyle oturuyor
Güncel

ABD-İran müzakereleri: Tahran masaya yüzde 60 zenginleştirmeyle oturuyor

24 TV ekranlarında Murat Çiçek'in sunumuyla yayınlanan Açık Görüş programında, İran'ın nükleer müzakerelerdeki tutumu ve küresel dengeler mercek altına alındı. Konuya ilişkin konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, İran basınında yer alan bilgilere vurgu yaparak, Tahran yönetiminin yüzde 60 oranındaki zenginleştirme seviyesinin altını kabul etmeye yanaşmadığını dile getirdi.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2026 Çarşamba 21:07 - Güncelleme:
ABD-İran müzakereleri: Tahran masaya yüzde 60 zenginleştirmeyle oturuyor
ABONE OL

Açık Görüş programında iç ve dış politikadaki son gelişmeler ve kamuoyunda tartışılan konular detaylı biçimde ele alındı.

Programa konuk olan Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, İran'ın müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN YÜZDE 60 İLE MASAYA OTURUYOR"

Zehir, ortada henüz somut bir anlaşma olmadığını belirterek, İran'ın nükleer zenginleştirme konusunda geri adım sinyali vermediğini ifade etti. İran basınında yer alan bilgilere işaret eden Zehir, Tahran yönetiminin yüzde 60 oranındaki zenginleştirme seviyesinin altını kabul etmeye yanaşmadığını vurguladı.

"MÜZAKEREYİ EN YUKARIDAN BAŞLATIYOR"

İran'ın stratejik bir müzakere yöntemi izlediğini dile getiren Zehir, sürecin en yüksek seviyeden başlatıldığını söyledi. Bu yaklaşımın, pazarlık payını geniş tutma amacı taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.

ABD-İSRAİL DENGESİ

Programda ayrıca İsrail'in süreçte baskı unsuru olabileceği ancak ABD'nin küresel çıkarlarını önceleyen bir pozisyon alacağı görüşü paylaşıldı. Washington yönetiminin bölgesel ve küresel dengeleri gözeterek hareket edeceği ifade edildi.

"GÜVEN PROBLEMİ VAR"

Taraflar arasındaki güven problemi olduğunu vurgulayan Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş, "O güven oluşmadığı müddetçe, biz hala gerilimin çok daha yüksek bir noktaya evrilebileceğine de şahit olacağız." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.