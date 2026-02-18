Açık Görüş programında iç ve dış politikadaki son gelişmeler ve kamuoyunda tartışılan konular detaylı biçimde ele alındı.

Programa konuk olan Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, İran'ın müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

CENEVRE'DE ABD-İRAN GÖRÜŞMESİ



Yıldız Teknik Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Cemal Zehir (@Prof_Dr_CZehir): Gördüğümüz kadarıyla henüz somut bir anlaşma yok. İran için nükleer enerjiden vazgeçecekler falan diyorlar. Hayır; İran masaya yüzde 60 nükleer zenginleştirmeyle oturuyor. İran... pic.twitter.com/7P2xQtrh1v — 24 TV (@yirmidorttv) February 18, 2026

"İRAN YÜZDE 60 İLE MASAYA OTURUYOR"

Zehir, ortada henüz somut bir anlaşma olmadığını belirterek, İran'ın nükleer zenginleştirme konusunda geri adım sinyali vermediğini ifade etti. İran basınında yer alan bilgilere işaret eden Zehir, Tahran yönetiminin yüzde 60 oranındaki zenginleştirme seviyesinin altını kabul etmeye yanaşmadığını vurguladı.

"MÜZAKEREYİ EN YUKARIDAN BAŞLATIYOR"

İran'ın stratejik bir müzakere yöntemi izlediğini dile getiren Zehir, sürecin en yüksek seviyeden başlatıldığını söyledi. Bu yaklaşımın, pazarlık payını geniş tutma amacı taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.

MASADA NÜKLEER PAZARLIK VE İSRAİL



Yıldız Teknik Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Cemal Zehir (@Prof_Dr_CZehir): İsrail bir baskı unsuru olabilir; ancak ABD, kendi küresel çıkarlarını mutlaka hesaba katar.#AçıkGörüş pic.twitter.com/YMUzN2CNAb — 24 TV (@yirmidorttv) February 18, 2026

ABD-İSRAİL DENGESİ

Programda ayrıca İsrail'in süreçte baskı unsuru olabileceği ancak ABD'nin küresel çıkarlarını önceleyen bir pozisyon alacağı görüşü paylaşıldı. Washington yönetiminin bölgesel ve küresel dengeleri gözeterek hareket edeceği ifade edildi.

CENEVRE'DE ABD-İRAN GÖRÜŞMESİ



Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş (@drfatmayesilkus): Taraflar arasında büyük bir güven problemi var. O güven oluşmadığı müddetçe, biz hala gerilimin çok daha yüksek bir noktaya evrilebileceğine de şahit olacağız.#AçıkGörüş pic.twitter.com/5roIwLENU1 — 24 TV (@yirmidorttv) February 18, 2026

"GÜVEN PROBLEMİ VAR"

Taraflar arasındaki güven problemi olduğunu vurgulayan Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş, "O güven oluşmadığı müddetçe, biz hala gerilimin çok daha yüksek bir noktaya evrilebileceğine de şahit olacağız." dedi.