ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz hakkında ara karar
'Askeri ve siyasi casusluk’ suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu İrtibat görevlisi Metin Topuz’un davasında ara karar verildi.
- İHA
'Askeri ve siyasi casusluk’ suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu İrtibat görevlisi Metin Topuz’un davasında ara karar verildi. 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Topuz’un tutukluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 28 Haziran’a ertelendi.
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