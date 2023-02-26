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ABD: Kovid-19 virüsünün laboratuvardan sızıp sızmadığına ilişkin soruya 'kesin bir cevap' yok

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kovid-19 salgınına neden olan virüsün laboratuvardan yayılıp yayılmadığı sorusunun 'kesin bir cevabı' olmadığını söyledi.

AA26 Şubat 2023 Pazar 20:46 - Güncelleme:
ABD: Kovid-19 virüsünün laboratuvardan sızıp sızmadığına ilişkin soruya 'kesin bir cevap' yok
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CNN'e konuşan Sullivan'a, Wall Street Journal gazetesinde yer alan Enerji Bakanlığının "Kovid-19 salgını büyük olasılıkla bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandı" sonuçlu raporu soruldu.

Sullivan, istihbarat topluluğunda bu konuda değişik görüşler olduğunu, ancak emin olacak kadar yeterli bilgi bulunmadığını belirtti.

Başkan Joe Biden'ın, istihbarat birimlerini bu sorunun temeline inmek için defalarca yönlendirdiğini kaydeden Sullivan, "Daha fazla bilgi edinirsek, bunu Kongre ve Amerikan halkıyla paylaşacağız. Ancak şu anda istihbarat camiasından bu soruya dair 'kesin bir cevap' çıkmış değil." dedi.

Wall Street Journal, Enerji Bakanlığının yakın zamanda Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine sağladığı gizli bir istihbarat raporuna göre, Kovid-19 virüsünün büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kaza ile sızdığını düşündüğünü yazmıştı.

  • ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
  • kovid
  • koronavirüs

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