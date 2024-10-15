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Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek mi? ABD mahkemesinden ara karar

ABD mahkemesi İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade kararını tarafların son yazılı savunmaları sonrasına bıraktı

15 Ekim 2024 Salı 19:34 - Güncelleme:
Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek mi? ABD mahkemesinden ara karar
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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin yargılandığı davada mahkeme iade kararını tarafların son yazılı savunmaları sonrasına bıraktı.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verilirken, karar duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

OLAY

Timur Cihantimur, 2021 yılında İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuş, Cihantimur'un annesi Eylem Tok, oğlunu Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırmıştı.

Türkiye, bu durum üzerine Cihantimur'un iadesi için hukuki süreci başlatmış, Eylem Tok ve oğlu ABD'de gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, Türkiye'ye iadesine ilişkin davada tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek iade sürecini geciktirmiş oldu.

  • ABD mahkemesi
  • Timur Cihantimur

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