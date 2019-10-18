22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7657
  • 6,4142
  • 281.487
  • 98058.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD ve Yunan medyası anlaşmayı böyle gördü: Başkan Erdoğan'ın dediği oldu

ABD ile Türkiye arasında Suriye'de sağlanan anlaşma, Amerikan basınında yankı uyandırdı. Washington Post ve New York Times gazeteleri, Türkiye'nin istediğini aldığını söyledi, Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi diye manşet attı. Yunan gazeteleri ise “Ankara istediğini aldı” görüşünde birleşti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD ile sağlanan mutabakat ile terör örgütü PKK/YPG'nin 30 kilometre güneye çekileceği, silahlarınının toplanıp mevzilerinin imha edileceği ve Türkiye'ye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılacağı açıklanmıştı.
 
Türkiye ile ABD arasında sağlanan Suriye anlaşması, dünya basınında geniş yer buldu.
 
WASHINGTON POST: ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ OLDU
 
Washington Post gazetesi “Türkiye, Suriye’nin içine doğru yürüyüşünü askıya alacak ateşkesi kabul etti ve Erdoğan'ın istediği oldu" ifadesini kullanıldı. Haberde mutabakatın şartlarına yer verildi ve söz konusu şartların Türkiye'nin istediğini aldığı anlamına geldiği belirtildi.
 
NEW YORK TİMES: ERDOĞAN'IN TRUMP'A KARŞI ZAFERİ
 
ABD'nin New York Times gazetesi dün ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşma sonucu Barış Pınarı Harekâtı'nın 5 gün boyunca durması ve bu süre içinde YPG'nin güvenli bölgeden çekilecek olması kararını "Türkiye için zafer, Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi" olarak nitelendirdi.
 
YUNAN BASINI ANLAŞMAYI BÖYLE GÖRDÜ: ANKARA İSTEDİĞİNİ ALDI
 
Türkiye’nin 120 saat süre verip terör örgütü YPG/PKK çekilmesi ve silahlarınının toplanıp mevzilerinin imha edilmesine ilişkin ABD ile yaptığı anlaşma Yunan basınında geniş yer buldu. 
 
Türkiye ile ABD arasındaki görüşme trafiğini yakından takip eden Yunan gazeteleri gelişmeyi okurlarına “Türkiye istediği sonuçları elde etti” görüşüyle duyurdu.
 
BBC Türkçe’den Stelyo Berberakis’in haberine göre Kathimerini gazetesi Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı ‘Türkiye’nin ölçülerine göre anlaşma’ başlığı ile duyurdu. 
 
Gazetede ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da soğuk karşılanmalarına rağmen, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusundaki taleplerini kabul ettiklerini yazdı.
 
Haberde, Türkiye'nin 5 günlük süre içinde YPG'nin silahlarıyla birlikte bölgeden 32 km uzaklaştırılması, mevzilerinin ve ağır silahlarının imha edilmesi ile ilgili taleplerinin ABD yetkilileri tarafından kabul edildiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin de bölgedeki askeri operasyonlarına ara vermeyi kabul ettiği hatırlatıldı.
 
"Ef.Syntakton" gazetesi de diğer gazeteler gibi anlaşmanın Türkiye'nin lehinde olduğunu belirten manşeti altındaki haberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Bu anlaşmanın ateşkes anlaşması olmadığını, operasyonlara ara verildiğini ve Kobani konusunda ABD'ye hiçbir güvence verilmediğini açıkladığını" yazdı.

ABD-Türkiye anlaşması sonrası 2018 yılındaki bu sözler gündem oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Van'da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Van'da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Hayvancılık ya da tarım yatırımı yapmak isteyenlere güzel haber

Hayvancılık ya da tarım yatırımı yapmak isteyenlere güzel haber

Tarzan’ın oğlu annesini öldürdü

Tarzan’ın oğlu annesini öldürdü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik anları

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik anları

'Altın tozu' diye satmaya çalıştılar, kıskıvrak yakalandılar

'Altın tozu' diye satmaya çalıştılar, kıskıvrak yakalandılar
 

POPÜLER HABERLER

Canlı yayında gergin anlar! Mete Yarar, CHP´li Yarkadaş´ı yerden yere vurdu

Canlı yayında gergin anlar! Mete Yarar, CHP´li Yarkadaş´ı yerden yere vurdu

'El Chapo'nun oğlu için savaş çıktı, sokaklar ceset doldu!

'El Chapo'nun oğlu için savaş çıktı, sokaklar ceset doldu!

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

Ara Güler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları

Ara Güler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA