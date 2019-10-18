ABD ve Yunan medyası anlaşmayı böyle gördü: Başkan Erdoğan'ın dediği oldu

ABD ile sağlanan mutabakat ile terör örgütü PKK/YPG'nin 30 kilometre güneye çekileceği, silahlarınının toplanıp mevzilerinin imha edileceği ve Türkiye'ye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılacağı açıklanmıştı.

Türkiye ile ABD arasında sağlanan Suriye anlaşması, dünya basınında geniş yer buldu.

WASHINGTON POST: ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ OLDU

Washington Post gazetesi “Türkiye, Suriye’nin içine doğru yürüyüşünü askıya alacak ateşkesi kabul etti ve Erdoğan'ın istediği oldu" ifadesini kullanıldı. Haberde mutabakatın şartlarına yer verildi ve söz konusu şartların Türkiye'nin istediğini aldığı anlamına geldiği belirtildi.

NEW YORK TİMES: ERDOĞAN'IN TRUMP'A KARŞI ZAFERİ

ABD'nin New York Times gazetesi dün ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşma sonucu Barış Pınarı Harekâtı'nın 5 gün boyunca durması ve bu süre içinde YPG'nin güvenli bölgeden çekilecek olması kararını "Türkiye için zafer, Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi" olarak nitelendirdi.

YUNAN BASINI ANLAŞMAYI BÖYLE GÖRDÜ: ANKARA İSTEDİĞİNİ ALDI

Türkiye’nin 120 saat süre verip terör örgütü YPG/PKK çekilmesi ve silahlarınının toplanıp mevzilerinin imha edilmesine ilişkin ABD ile yaptığı anlaşma Yunan basınında geniş yer buldu.

Türkiye ile ABD arasındaki görüşme trafiğini yakından takip eden Yunan gazeteleri gelişmeyi okurlarına “Türkiye istediği sonuçları elde etti” görüşüyle duyurdu.

BBC Türkçe’den Stelyo Berberakis’in haberine göre Kathimerini gazetesi Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı ‘Türkiye’nin ölçülerine göre anlaşma’ başlığı ile duyurdu.

Gazetede ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da soğuk karşılanmalarına rağmen, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusundaki taleplerini kabul ettiklerini yazdı.

Haberde, Türkiye'nin 5 günlük süre içinde YPG'nin silahlarıyla birlikte bölgeden 32 km uzaklaştırılması, mevzilerinin ve ağır silahlarının imha edilmesi ile ilgili taleplerinin ABD yetkilileri tarafından kabul edildiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin de bölgedeki askeri operasyonlarına ara vermeyi kabul ettiği hatırlatıldı.

"Ef.Syntakton" gazetesi de diğer gazeteler gibi anlaşmanın Türkiye'nin lehinde olduğunu belirten manşeti altındaki haberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Bu anlaşmanın ateşkes anlaşması olmadığını, operasyonlara ara verildiğini ve Kobani konusunda ABD'ye hiçbir güvence verilmediğini açıkladığını" yazdı.