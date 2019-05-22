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ABD, S-400 konusunda Türkiye'nin kararlı duruşundan rahatsız

Amerikan haber kanalı CNBC, ABD kulislerinde konuşulan önemli bir iddiayı haberleştirdi. İddia Amerikan tarafının S-400 konusundaki rahatsızlığını ortaya koyarken Türkiye’nin kararlı duruşunun ABD’yi nasıl rahatsız ettiği gözler önüne serilmiş oldu.

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CNBC’nin ismini vermediği kaynağa göre ABD, Türkiye'ye Rusya ile S-400 füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşma hakkında son kararını vermesi için iki haftadan daha az bir süre tanıdı.
 
CNBC, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşmaya sadık kalması durumunda Türkiye'nin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını iddia ederken habere göre Türkiye, Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar Rusya ile yaptığı anlaşmayı iptal edip ABD'den Patriot hava ve füze savunma sistemlerini satın almaya karar vermezse, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çekilmesi gerekecek, Amerikan yaptırımlarına maruz kalabilecek ve NATO'nun tepkisiyle karşı karşıya kalacak.
 
Haberde bu sürenin uzatılmasının mümkün olmadığı mesajı verilirken CNBC'ye konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Türkiye'nin S-400'ü satın alması takdirinde gerçekten çok olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz" diyerek tehditkar bir üslup kullandı.
 
"TESLİMATIN GECİKMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
 
Daha önce de benzer haberler Reuters ve Bloomberg haber kanallarında yer almış, ancak Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemi sisteminin ilk parçalarının Haziran veya Temmuz ayları içinde gelebileceğini açıklamıştı. Bakan Çavuşoğlu, teslimatın ertelenmesi ile ilgili yapılan haberlere yönelik olarak ise, "Erteleme ya da durdurma söz konusu değil. S-400 bitmiş bir anlaşma neden ertelemeyi konuşalım" şeklinde cevap vermişti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Rusya'dan satın alınması planlanan S-400 füze savunma sisteminin ardından S-500'ün de söz konusu olacağını söyleyerek şunları söylemişti:
 
"Bizim S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil. Ödeme planları itibarıyla Rusya Federasyonu bize hakikaten çok uygun şartlarda vermiştir. S-400'den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500'de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak."
 

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