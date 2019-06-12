ABD'den İran'a 'Ergenekon' kumpası

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ABD 'sahte hesap'la nükleer anlaşmayı bozdu

ABD’DE İran yönetimi karşıtı makaleler yazan ‘Haşmet Alavi’ isimli İran’lı aktivistin gerçek biri olmadığı ve Tahran yönetimine muhalif bir grup tarafından kullanılan bir hesap olduğu anlaşıldı.

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Amerikan medya kuruluşlarına İran yönetimi karşıtı makaleler yazan ‘Haşmet Alavi’ isimli hesabın gerçek bir kişi olmadığını ortaya çıktı. Haberde, ‘aktivist’ sıfatıyla Forbes, The Hill, The Daily Caller, Suudi Arabistan’ın el-Arabiya İngilizce çıkışlı yayınlarında makaleler kaleme alan söz konusu hesabın, İranlı muhalif Mücahidin el Halk (MEK) grubu tarafından yönetildiği ifade edildi.

61 İRAN KARŞITI MAKALE

Hasan Heyrani adlı MEK üyesinin açıklamalarına dayandırılan haberde, Alavi hesabının, sadece Forbes dergisinde bir yıl içinde 61 makale yazdığı ve Washington’u İran’da yönetim değişikliğine teşvik ettiği vurgulandı. ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkin bir soruya cevaben Başkanı Donald Trump yönetiminin anlaşmadan çekilmesine gerekçe olarak bu makalelerdeki “İran ile nükleer anlaşmanın Tahran’ın askeri bütçesini artırdığı” iddiasını kanıt olarak sunduğu ifade edildi.

İŞBİRLİKÇİLERİ TERÖRİST

İran hükümetini devirmek ve siyasi bir güç elde etmek için siyasi lobicilik faaliyetleri yapan ve makaleler yayımlayan MEK, 2012 yılına kadar ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyordu. 

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