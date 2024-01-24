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ABD: TBMM'de İsveç'in üyeliğine onay verilmesini takdirle karşılıyoruz

İsveçli mevkidaşı ile İsveç'in NATO üyelik sürecini görüşen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in üyeliğine onay veren oylamasını takdirle karşıladıklarını belirtti.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 03:27 - Güncelleme:
ABD: TBMM'de İsveç'in üyeliğine onay verilmesini takdirle karşılıyoruz
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Sullivan ile İsveçli mevkidaşı Henrik Landerholm, Washington'da bir araya geldi.

ABD'nin İsveç'in bir an önce NATO'ya üye olmasını güçlü şekilde desteklediğini kaydeden Sullivan, TBMM'de İsveç'in üyeliğine onay verilmesini ABD olarak takdirle karşıladıklarını belirtti.

Ukrayna'daki savaş bağlamında iki ülkenin de aynı çizgide durduğunu ve Kiev'e destek sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Sullivan ile Landerholm, Kızıldeniz'deki gemi trafiğinin normale dönmesi için de gerekli ortak adımların atılması hususunda değerlendirmelerde bulundu.

İki mevkidaş ayrıca, Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilebilmesi gerektiğini, diğer yandan İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkının da olduğunu ifade etti.

Sullivan, önceki açıklamasında, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay veren oylamasını ABD olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişti.

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