ABD teröristlerle devriyeye çıktı

ABD askerleri, Suriye’nin Münbiç şehrindeki Umm All Julud bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle birlikte hendeklerde devriye gerçekleştirirken görüntülendi.

Perşembe günü Türk askerleriyle birlikte devriye atan ABD’ye bağlı askeri kuvvetlerin cumartesi günü ise Suriye’nin Münbiç şehrindeki Umm All Julud bölgesinde

PKK/YPG’li teröristlerle birlikte hendeklerde devriye atması, İhlas Haber Ajansı (İHA) kameraları tarafından kaydedildi. Cumartesi günü öğle saatlerinde Umm All Julud bölgesine gelen ABD’li askerler, ABD bayrağı taşıyan askeri araçlarıyla PKK/YPG’li teröristler tarafından kazılan hendeklerde teröristlerle beraber devriye görevi gerçekleştirdi.

ABD'LİLER MEVZİYE GİRDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri üssünün de bulunduğu Münbiç sınırında bulunan All Humran Köyü’ne yakın yerde gerçekleşen devriyeyi Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Cephet el-Şamiye 3. merkezi kuvvetleri askerleri anbean izledi. İHA tarafından çekilen görüntülerin ardından ABD askerlerinin PKK/YPG’li teröristlerin bulunduğu mevzilere girdiği bildirildi.

TSK GÖZ AÇTIRMIYOR

TSK, Fırat’ın doğusunda yuvalanan PYD’nin sınırımızdaki mevzilerini yerle bir etti. Geçtiğimiz pazar ilk kez vurulan terör mevzilerine bir hafta boyunca seri atışlar düzenlendi. Son olarak 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım tarihlerinde sınır ötesinden Şanlıurfa’daki hudut karakollarına taciz ateşi gerçekleştiren gruplara yönelik operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirildi. Sadece teröristleri hedef alan Türk Silahlı Kuvvetleri, tıpkı Afrin ve El Bab’da olduğu gibi sivil halkın can ve mal kaybı yaşamaması için özen gösteriyor. Hedeflerin belirlenmesi ve ateş altına alınmasında ise son teknoloji hassas mühimmat ve harp araç gereçleri kullanılıyor.

(Akşam)